嘉義市科學168教育博覽會科普攤位，吸引親子共遊。（廖素慧攝）

嘉義市科學168教育博覽會科普攤位，學子玩平衡車機器人。（廖素慧攝）

嘉義市科學168教育博覽會13日是開幕後的第一個周休假日，吸引大批親子共遊，科學闖關攤位、科普教室擠滿人潮，今年新設的「創客教室」及「創客作品展」也讓大人小孩都有機會體驗創客精神。

「創客教室」課程讓科學體驗升級，是由嘉義市北興、蘭潭、玉山等3所國中的自造教育及科技中心，加入科技化元素的產品，提供程控無人機、程控自走車、平衡車機器人、升降梯及仿生機器人等5種共29場次的課程，都需要孩子動手實作，且具有啟發性，適合國小4年級至國中2年級，吸引許多學子動手體驗。

另外，創客作品展區是嘉義市國中小學推動自造（創客）教育的成果展，有雷雕、3D列印技術運用、各種創意發想的作品如「液壓彈珠檯」、「百發百中發球機」、「簡單機構玩具」、「智慧護眼多功能檯燈」等作品，提供民眾現場實際操作，動手體驗後連大人都直呼「好好玩、很有趣」，原來科技就在生活裡。

市府教育處表示，科學168教育博覽會提供28種、116場次的科普教室課程，還有創客課程，從玩樂中認識科技，暑假到港坪運動公園免費吹冷氣、玩科技，是親子共遊的好去處。

(中時 )