嘉義市科學168教育博覽會13日是開幕後的第一個周休假日，吸引大批親子共遊，科學闖關攤位、科普教室擠滿人潮，今年新設的「創客教室」及「創客作品展」也讓大人小孩都有機會體驗創客精神。
「創客教室」課程讓科學體驗升級，是由嘉義市北興、蘭潭、玉山等3所國中的自造教育及科技中心，加入科技化元素的產品，提供程控無人機、程控自走車、平衡車機器人、升降梯及仿生機器人等5種共29場次的課程，都需要孩子動手實作，且具有啟發性，適合國小4年級至國中2年級，吸引許多學子動手體驗。
另外，創客作品展區是嘉義市國中小學推動自造（創客）教育的成果展，有雷雕、3D列印技術運用、各種創意發想的作品如「液壓彈珠檯」、「百發百中發球機」、「簡單機構玩具」、「智慧護眼多功能檯燈」等作品，提供民眾現場實際操作，動手體驗後連大人都直呼「好好玩、很有趣」，原來科技就在生活裡。
市府教育處表示，科學168教育博覽會提供28種、116場次的科普教室課程，還有創客課程，從玩樂中認識科技，暑假到港坪運動公園免費吹冷氣、玩科技，是親子共遊的好去處。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。