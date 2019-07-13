嘉義市長黃敏惠（右四 ）頒贈百萬汽車給幸運兒賴先生（左）。（廖素慧攝）

嘉義市春遊補助專案吸引遊客來嘉玩，住台中的賴先生親子共遊2天1夜，花4000元消費的發票抽中百萬轎車，13日由市長黃敏惠頒贈車子，欣喜不已。市府估算2個月春遊專案期間共2萬多名旅客來嘉市旅遊，帶動約5000萬商機。

黃敏惠表示，春遊嘉義市補助專案自5月1日至6月30日，2個月來吸引許多遊客來嘉義市玩樂消費，熱鬧滾滾，有千名自由行旅客參與線上抽獎，恭喜幸運兒賴先生獲得百萬汽車，來「嘉」旅遊一定會帶來好運、好幸福，並歡迎他成為嘉義市的觀光大使，協助行銷嘉義市的觀光旅遊。

黃敏惠說，嘉義市有美食、美景及美宿，最具特色的阿里山林業暨鐵道文化景觀已經文化部公告、授證為「國家級的重要文化景觀」，來住嘉義市、搭小火車、遊阿里山就對了。

賴先生說，他6月初利用假日開車載2個女兒到雲林玩，突然閃過到嘉義市住一晚的念頭，就上網訂飯店，1日遊變2天1夜的親子遊，在嘉義市搭阿里山森林鐵路檜木車廂小火車、吃雞肉飯、葡萄柚綠茶，大約消費4000元，沒想到抽中頭獎百萬轎車，第一時間接到電話通知，還以為是詐騙，嘉義市真是帶給他幸運的福地，太棒了。

賴先生帶2個女兒來嘉義市領車，當場試車，十分滿意，他推薦大家來力嘉義小旅行，他認為嘉義市小而美，好吃又好玩，適合深度、悠閒漫遊。

根據交通部觀光局春遊補助案以及台灣旅宿網資料統計，嘉義市在相同補助款的5個縣市中，自由行補助剩餘房間數僅次於金門縣，位居第2名，優於嘉義縣、雲林縣及苗栗縣，團體補助的800萬元額度也全數申請用罄。

(中時 )