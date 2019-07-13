果農新車卡邊坡警民合作助脫困。(警方提供)

桃園市復興區一名林姓果農，13日開車上山到咖啡園巡視，行經一處產業道路時，，車輛不慎打滑卡在邊坡動彈不得，大溪警分局奎輝派出所到場協助，還有熱心民眾一起，在警民合作之下，將近2公噸車輛抬起移至路面，幫助果農順利脫困。

警方表示，林姓果農剛買了一部貨車，因對新車性能不熟悉，行經一處上坡產業道路時，車輛爬不上去，緊張之下就踩住剎車，因前一天下大雨，路面有些溼滑，車輛就順勢滑落顛坡。

警方獲報到場，因山區一時找不到拖吊車，一方面擔心車輛會翻覆，立即號召附近里民前來協助，先用鋼索將車輛固定，警民合作之下徒手將車輛移置路面上，歷經1小時順利幫助果農脫困，林姓果農對警方及熱心里民之協助也深表感謝之意，新車也毫無損傷。

大溪警分局也呼籲山區道路坡度起伏大，近日有局部性大雨造成路面濕滑，民眾前往山區要特別注意到路狀況，以維行車安全，林姓果農對警方為民服務之熱忱，深表感激及表達肯定，員警積極為民服務之懿行，殊值嘉許。

(中時 )