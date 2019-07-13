日前上映的〈玩具總動員〉電影中，故事主角長大準備離家去念大學後，因為捨不得有眾多美好回憶的玩具被放置在閣樓中，決定將它們送給需要的小孩，因為主角相信玩具的價值，就是在與人們互動時所產生的回憶。

台北市社會局委託靖娟基金會承辦的北市福安兒童服務中心，於今（13）日舉辦「108年二手玩具交換活動」，秉持著用愛給玩具新生命的理念，期待孩子可以帶來家中的玩具到福安中心來交換其他玩具，讓自己的舊愛成為別人的新歡，延續玩具的新生命，並替新主人與玩具創造出嶄新回憶。

活動除了有玩具交換活動外，更開放讓孩子闖關換點數，也可運用點數換取自己喜歡的玩具。福安中心秉持資源再利用、減少浪費的概念，募集孩子們的二手玩具，持續舉辦玩具交換活動已經將近20年。

福安中心黃如凰主任表示：「每年看到孩子將自己的玩具清潔過後，到福安中心來交換玩具，幫自己的舊玩具找新主人，感覺孩子藉由

交換活動充分學習了惜物分享及資源再利用的概念。」當天的二手玩具交換活動，也讓孩子學習以物易物的方式進行玩具交換，減少資源浪費的問題，為守護地球盡一分心力。

除了二手玩具交換的重頭戲外，活動現場更準備了科學原理小關卡及受到小朋友喜愛的桌遊關卡，讓孩子可以在關卡中學習紙片笛的製作方式及原理，讓孩子瞭解原來生活周遭處處蘊含著科學原理；另外中心也設計了校園安全的闖關活動，期待孩子透過有趣的互動遊戲，學習如何面對校園危險及應對方式。

福安中心希望透過趣味闖關向社區民眾推廣館內資源，也讓孩子練習用自己的能力換取新玩具，減輕家長為孩子添購玩具的壓力。

(中時 )