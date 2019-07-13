職人體驗快閃小餐館G10 GO開幕。(青年事務局提供)

職人體驗快閃小餐館G10 GO開幕。(青年事務局提供)

桃園市政府青年事務局推出「今夏限定-快閃小餐館！」體驗活動，13日在G10 GO盛大開幕，讓學生利用暑假期間親身體驗當一家「16快閃小餐館」老闆的甘苦。

快閃餐館透過學員創意發想將店名訂為「16」，取自本計畫學員一起同心協力度過16天的餐館營運體驗課程，從市場調查、菜單設計(含命名)、下廚製作、控管營運成本、親自粉刷店面、掛上商店招牌、行銷宣傳規劃、實際販售餐點及開幕活動等，全都由這一群充滿熱情之學員一手打造。

參與學員共10位，來自中原大學、淡江大學、文化大學、萬能科大、元智大學、勤益科大等9所大專校院餐飲、管理及行銷等相關背景之學生。活動從今日起至9月1日，每周六日在G10 GO創意市集，熱血實踐餐飲創業的夢想。

創意菜單有搭配客家風味金桔醬之熱狗堡、以近期熱門電影命名之花式調酒飲品小飛象奶酒、蔓灰汁珠人。就讀萬能科大觀光休閒系之王銘印於大二時獲得景大盃第二屆飲品藝術家挑戰賽咖啡杯測大專冠軍，更發揮其職人精神，將研磨咖啡和拉花技巧投注於16快閃小餐館，讓每一位參與之學員，透過團隊合作互相學習。

(中時 )