體適能中心有各式各樣健身器材，有教練可諮詢。（周麗蘭攝）

雲林縣國民運動中心採購磁控式飛輪21台。（周麗蘭攝）

可訓練到全身肌肉的TRX懸吊系統。（周麗蘭攝）

雲林縣國民運動中心13日啟用試營運，有大批民眾排隊辦卡。（周麗蘭攝）

雲林縣國民運動中心13日完工試營運，是雲林縣第一座結合休閒功能及運動健身的場館，有溫水游泳池、籃球場、韻律教室、體適能中心等，廠商投資2450萬元購置健身器材，健身價格親民，試營運首日已有不少民眾排隊辦卡。

雲林縣國民運動中心是最台最後一波設置，耗資3億元打造，樓高4層，有室內溫水游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室、大型體適能中心等六大核心設施。

溫水游泳池全票80優待票50元；有各式各樣健身器材的體適能中心，全票每小時50元、銀髮族只要30元、月卡1000元、季卡3000元，價格算是很親民。

桌球室離峰時段每小時50元、尖峰時段80元；籃球場每面500元至1000元；羽球場每面200元至250元；攀岩場45元至75元。

此外，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、TRX懸吊訓練設備、銀髮族循環訓練站等特色設施。

國民運動中心13日至19日試營運，全館免費體驗，試營運期間預購票卡可享7折、報名課程8折；公益時段為早上8點至10點、下午2點至4點提供年滿65歲長者、55歲以上原住民免費使用。

營運廠商凱格大巨蛋公司董事長鄭資盛表示，中心目前50名員工，九成以上進用在地年輕人，未來將舉辦運動相關人才培訓，開設水上救生課程、女性游泳專班，舉辦三對三籃球聯誼賽等體育活動。

(中時 )