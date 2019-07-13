暑假打工旺季，哪些企業是大學生、畢業生最愛？根據1111人力銀行調查，擁有「金色拱門」招牌的麥當勞獲得多數社會新鮮人認同是幸福企業，究竟麥當勞有甚麼魅力，能夠吸引眾多打工族青睞？真相曝光，其中起薪36K突破盲腸，成為驚人亮點！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，指出在麥當勞工作才知道的5大驚人亮點：

1. 36K起薪打破天花板

根據薪資調查，台灣青貧族平均起薪23K，麥當勞提供的正職餐廳襄理起薪直接打破天花板，飆到36K，瞬間吸引職場新鮮人目光。

2. 打工族時薪最高214元

暑期工讀普遍一小時150元，麥當勞內部計時人員的時薪最高可達214元，而且可以每兩週領一次薪水，完美符合打工族的需求。

3. 彈性排班

麥當勞堅信「只有員工感到快樂，才能向顧客傳遞快樂」，因此員工皆可彈性排班休假，並自主選擇工作地點。

4. 帥哥、正妹店員多

身為全球最大連鎖餐飲龍頭的麥當勞，連請來的員工顏值都很高，常常成為媒體報導的焦點，其中有不少帥哥美女店員一夜爆紅，多次造成網友暴動。

5. 員工餐折扣划算

只要加入麥當勞工作團隊，就能享受餐飲優惠，無論吃薯條、漢堡、雞塊、炸雞、沙拉、飲料、甜點，通通都有折扣，讓你吃飽吃滿。

(中時電子報)