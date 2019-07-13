馬林斯基劇院有百年歷史，這個舞台曾上演許多重要舞碼首演，有芭蕾舞星製造機之稱。（牛耳藝術提供）

即使已有百年傳統、位居世界頂尖芭蕾舞團的地位，6年前馬林斯基劇院再擴充，打造第二舞台，造價高達新台幣170億，被俄國媒體形容為「全世界最貴的舞台」，為了因應新舊舞台兩邊大量演出，劇院大規模招收舞者，培植、充實自家實力，從不停歇。

芭蕾總監法蒂夫表示，領航這樣一座「芭蕾航母」並不容易，雖然大規模招收舞者，但同樣需要謹慎，所有新進芭蕾舞星都得受馬林斯基系統訓練，「這對芭蕾舞教練來說很難，他們必須調教那些生命經驗裡沒有過『馬林斯基』狀態的新人，把他們打造成和我們以登台演出舞者一致的狀態。」

馬林斯基系統底下的芭蕾舞星，只要能登台都是通過嚴格考驗，同時也會是各大芭蕾舞團爭相邀請的舞星。法蒂夫表示，「當我看到很多在俄國成熟、成名的芭蕾舞者到西方發展，為別的國家帶來榮譽的時候，我感到非常惋惜。我覺得可以走一個反方向的路，把國外有意願學習、有潛力的年輕演員吸引過來，有個實現自我的機會。」

因此，馬林斯基打開大門招收人才，法蒂夫表示，「國籍完全不重要，重要的是舞者的天分、有沒有符合馬林斯基的藝術氛圍，如果一個表演者有天賦又努力的話，即使他來自火星我們也會培養他。」

演出將於7月18日至20日，在台北國家戲劇院登場，演出作品為《天鵝湖》全本三幕。

(中時 )