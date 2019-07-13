氣象局表示，因日照及西南風沉降影響，明（14）日白天台東縣為紅色燈號，有連續出現攝38度極端高溫的可能，請民眾特別注意。花蓮縣縱谷、台北市、新北市盆地為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。基隆市、桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

紅色燈號區域為台東縣，含離島的蘭嶼、綠島，可能出現連續3天38度以上高溫，要特別注意。橙色燈號有新北市、台北市，可能連續3天溫度在36度以上。黃色燈號為花蓮縣、桃園市、基隆市、宜蘭縣，可能出現36度高溫。

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