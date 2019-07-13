明天7縣市熱爆！ 台東恐有38度極端高溫 17:222019/07/13 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局表示，明日天氣炎熱，有7縣市亮出高溫燈號。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，因日照及西南風沉降影響，明（14）日白天台東縣為紅色燈號，有連續出現攝38度極端高溫的可能，請民眾特別注意。花蓮縣縱谷、台北市、新北市盆地為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。基隆市、桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。 紅色燈號區域為台東縣，含離島的蘭嶼、綠島，可能出現連續3天38度以上高溫，要特別注意。橙色燈號有新北市、台北市，可能連續3天溫度在36度以上。黃色燈號為花蓮縣、桃園市、基隆市、宜蘭縣，可能出現36度高溫。 (中時 ) #燈號 #高溫 #天氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 週二熱到爆！北部、花東體感40度 中南部午後防大雨 03:392019/07/09 生活 新北高溫黃色燈號連3發 侯友宜：預防熱傷害有「3保」 14:152019/07/09 社會 熱危害怎麼看？ 勞動部推出熱危害預防行動資訊網 16:102019/07/09 生活 對流旺盛！今慎防局部大雨 全台高溫34度 21:342019/07/09 生活 車企銷量冷風吹 傳放工人高溫假 04:092019/07/10 焦點新聞 台東38.1度「紫爆」！台北飆37度打平今年最高溫 15:512019/07/10 生活 《業績-百貨》高溫帶旺，統一超6月營收年增5.4％ 08:012019/07/11 財經 刀子千度高溫 切下打火機網嚇壞！ 15:222019/07/11 日常 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 09:012019/07/12 生活 熱帶系統接近！好天氣到這天 08:232019/07/13 生活 生活熱門新聞 50歲每月嘿咻幾次？醫師答案驚人 - 生活 長榮火速開除郭芷嫣 網友：為何不先抓「她」 - 生活 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 「南崁小辣椒」GG了 工會幹部深夜曝她私下真面目 - 生活 用一個字總結長榮罷工！網紛回「這字」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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