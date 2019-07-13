45歲女星陳煒被封為翻版梅艷芳，曾是亞洲小姐冠軍的她，2008年嫁給台灣富商，2017年卻傳出已離婚5年，單身至今已7年。今(13日)港媒爆出陳煒終於有第二春，和小她5歲、也有過一段婚姻的醫生陳國強熱戀中，她還陪男方到峇里島開研討會，十足有預習未來醫生娘的架式。

陳煒2008年和台灣富商結婚後便搬到台灣生活，2012年她突然和電視台簽下經紀約，5年後才承認簽約當年已簽字離婚，最近她上節目談離婚，指主因是前夫忙於工作沒時間照顧婚姻，才向她提出離婚，陳煒不想分開，才隱瞞多年婚變事實，但最後還是無力挽救失敗的婚姻。

陳煒當時還在節目中重返傷心地，跟劇組到台灣參加相親活動，最後還被台灣男生要電話，可見身價依舊。據《東網》報導，陳煒最近鬆口有新戀情，和40歲醫生陳國強交往中，她承認兩人一切都是剛開始，正在互相了解的階段，而陳國強說感謝外界祝福，被問到女友有何吸引他之處？陳國強則低調稱工作忙暫不回應。

(中時電子報)