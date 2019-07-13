桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中 17:322019/07/13 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園大園雜草火警濃煙密布搶救中。(消防局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區潮音北路300號旁13日下午發生雜草火警，現場因燃燒面積非常大，現場火勢猛烈濃煙密布，桃園市消防局出動27輛救災車輛及人員67名，目前仍在現場搶救火勢 (中時 ) #現場 #濃煙 #桃園市 #火勢 #大園 也許您會感興趣 推薦閱讀 違章度假小屋 未營業不拆不罰 04:102019/07/09 財經焦點 六都H1家戶購屋比 5年新高 04:102019/07/10 產業．科技 貢寮2水泥車擦撞翻覆 1傷1命危 09:132019/07/10 社會 專業成長不放假 教師暑期充電 17:442019/07/10 生活 逐步布局 國泰人壽成壽險桃園不動產王 11:562019/07/11 財經 女憂鬱症離家失聯 警調閱監視器尋人 15:022019/07/11 社會 國壽加碼獵地 穩居壽險桃園王 04:102019/07/12 財經要聞 擦pp事件讓長榮重賠40萬！ 她：芷嫣很有正義感 14:412019/07/12 生活 竹南小客車追撞前車 引擎噴火吞沒車體 21:522019/07/12 社會 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 社會熱門新聞 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 揚言「加料」郭芷嫣赴蘆竹分局作筆錄 - 社會 殺害女友母親 兇嫌被捕時態度冷靜 - 社會 - 旺報 殺害女友母親 兇嫌在楠梓落網 - 社會 國道水泥車撞4自小客 7歲童傷重不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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