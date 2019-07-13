彰化縣府舉辦環保群英會，78個隊伍、1400名志工報名參加「環保創意秀」，環保局安排畫框，留下紀念。（吳敏菁攝）

彰化縣府舉辦環保群英會，78個隊伍、1400名志工報名參加「環保創意秀」，環保局安排畫框，留下紀念。（吳敏菁攝）

彰化縣的環保志工全台最多，2萬4000人默默付出，縣府13日舉辦環保群英會，78個隊伍、1400名志工報名「環保創意秀」，使出絕技化腐朽為神奇，利用廢棄廣告紙、寶特瓶等，設計服裝和道具，加上自信又逗趣的走秀，樂了所有人，增添生活色彩。

「感謝有您們真好！」彰化縣長王惠美表示，資源再利用、循環經濟是未來的趨勢，也是愛護地球的方式。這次舉辦環保群英會，提供志工們舒展筋骨及互相聯誼的機會，更感謝社區角落裡每位環保志工，默默付出，讓居住環境更乾淨，彰化更美了。

群英會活動首先由「環保創意秀」亮麗登場，志工發揮巧思，利用環保素材進行裝扮，以走秀的方式展現創意，驚艷全場。為激勵參賽志工士氣，環保局提供12萬元的商品禮券，頒給4項競賽獲得前10名隊伍，並加碼提供精美好禮，王惠美現場抽獎。

除了環保創意秀，志工們也玩起牽手護地球、瓶蓋神射手、資源分類王等競賽，志工夥伴展現活力。競賽過程中，各個隊伍都使出了渾身解數。

彰化縣環保局長江培根表示，志工平時除了協助社區環境維護工作，在閒暇之餘，大家更集聚巧思、發揮創意，利用環保素材及回收物品製作道具。這次為了留下珍貴畫面，替志工難忘回憶，環保局設計攝影框，為每組參加隊伍拍照留影。

(中時 )