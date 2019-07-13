林姓老翁日前到大里區農會內新農會辦事處，臨櫃要提領新台幣270萬元，答覆行員要用於投資土地，並脫口而出：「可是他叫我不可以讓別人知道」，行員察覺有異通報警方。警方到場關心，向老翁說明詐騙集團手法，老翁才道出原委，保住畢生積蓄。

老翁接獲詐騙集團電話，對方詐稱是檢察官，告訴老翁，他的帳戶遭凍結、證件遭不法集團使用，要求他要交出帳戶存摺、印章及現金。老翁信以為真，日前到大里區農會內新農會辦事處，要將帳戶內的款項270萬元領出，行員當場詢問老翁為何要提領鉅款？老翁回覆：「要投資土地」。

行員提醒老翁，大量現金建議要有親友及警方陪同護鈔或以匯款方式較安全，老翁竟脫口而出：「可是他叫我不可以讓別人知道」，行員察覺有異，通報警方到場關心。

員警到場向老翁說明詐騙集團手法，老翁才慢慢接受遇到詐騙集團，感謝警方及行員幫忙保住他畢生積蓄。霧峰警分局到大里區農會內新辦事處表揚相關人員。

(中時 )