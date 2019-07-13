通霄海水浴場旺季可湧入約5萬名遊客玩水消暑，公所表示，未來轉型成公園將加強遮陽遮雨設施。（巫靜婷翻攝）

通霄海水浴場獲交通部補助，將進行內部整頓，整修老舊設施。（巫靜婷翻攝）

通霄海水浴場的綠林道吸引民眾乘涼避暑，未來將規畫合法露營區供民眾遊憩使用。（巫靜婷翻攝）

苗栗通霄海水浴場爭取交通部補助1500萬元經費，將進行場內重新規畫與整修，鎮公所自行營運後，觀察淡旺季遊客量明顯差距，計畫旺季結束後，把現有海水浴場轉型為特色公園，預計8月底送交預算書，力拚明年農曆年前將公園整頓完成。

通霄海水浴場為苗栗縣唯一的海水浴場，暑期旺季每週湧入約5萬名遊客，鎮公所為讓民眾享受夏天消暑樂趣，4月起推動長達9年11個月委外標租案，經多次招標無人問津，鎮公所6月起自行營運，試營運15天後採憑票入場，民眾只要在鎮內店家消費100元即可獲門票1張，藉以振興地方經濟。

通霄鎮公所指出，海水浴場淡旺季遊客量差別甚鉅，過去僅在旺季開放5個月，剩餘的7個月淡季均關閉休息，導致場內設施因海風侵蝕容易損壞，等到旺季來臨器材維修及環境整理又是一大問題，為妥善利用海水浴場，公所將把海水浴場轉型為長年開放的公園。

鎮長陳漢志說明，補助經費將用於小木屋與老舊設施整理、增設天幕式遮陽遮雨設備、設置合法露營區、烤肉區等作為大學生迎新、慶生最佳場所，並安排2名公園維護員加強海域安全，以「沙灘、夕陽、綠林道」為亮點，打造中部地區最美的公園。

陳漢志表示，海水浴場淡季主要受東北季風影響人煙罕至，也大幅增加危險性，海象變化大，尤其在特地區域退潮時會突然深陷2公尺以下，經救生員實地勘查決定在前20公尺進行管制，因此旺季退潮時建議遊客踏浪、泡腳，漲潮再享受海泳，而淡季則不開放民眾下水避免危險。

(中時 )