斐濟政府受到中國大陸施壓，迫使我駐斐濟代表處的名稱將從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，外交部對此表達強烈譴責。

蔡政府上任以來，兩岸關係急轉直下，不僅斷交五個邦交國，也接連發生非邦交國駐館名稱的「中華民國」或「台灣」被強迫消失。迄今已有駐奈及利亞、巴紐、巴林、約旦、杜拜、厄瓜多代表處被迫更名的前例，而駐斐濟代表處更名後，在所有非邦交國駐館名稱都不會再有「中華民國」4字。

外交部表示，我自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域均保持密切交流及合作。

外交部指出，對於中國政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓，致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈譴責。

外交部強調，我方已就更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視臺斐雙方近50年來在各個領域的友好合作情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。我方正就本案辦理內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

(中時 )