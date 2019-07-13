潘若迪、小鐘及「小鄧紫棋」蕾菈錄台視節目《綜藝3國智》，在「老師肌挑戰賽」關卡，以潘若迪為基礎，讓關主黃豪平扮成潘若迪的樣子，雖然他臉刻意塗黑，但是少了一口「超級白」牙齒，加上穿著寬鬆背心搭配紫色運動褲，還被本尊潘若迪虧像「要去買燒餅油條的老兵」。黃豪平也不是省油的燈，在歡迎來賓時不小心「口誤」介紹，「潘若迪68歲還能將身體保養的這麼好。」讓潘若迪氣炸，但在眾人追問年紀時卻堅決不透露，讓小鐘笑說：「只有女人不願意透露自己的年齡。」

節目中只要成功挑戰潘若迪的紀錄便可過關，一夥人要挑戰將滿桌子的玫瑰花瓣吹落至地上，一夥人多不看好潘若迪，小鐘也開玩笑，「他吹3口就沒氣了啦。」張立東更在一旁唱衰，「吹到一半搞不好肺就爆了，要送醫院。」潘若迪聽完沒好氣回嗆，「誰要送醫院還不曉得。」王少偉以體保生自居，自詡3口氣就能解決，潘若迪則笑說：「如果真的過，我就把花瓣吃掉。」沒想到王少偉真的挑戰成功。

潘若迪被推到桌上。（台視提供）

不甘心被洗臉的潘若迪又緊接和小鐘打賭，霸氣表示若是小鐘過關就奉送3000元，兩人之前曾在節目打賭失敗，讓小鐘不幸賠6000元，他欣然接受潘若迪下的戰帖。不過調皮的主持群最後居然把潘若迪擺在桌上，被惡整的他氣得直呼，「我只是來當個關主也搞成這樣。」

(中時 )