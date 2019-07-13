四川省川劇院當家花旦劉誼向川台大學生介紹川劇特色。（四川省台辦提供）

銘傳大學學生向川劇院一級演員張燕學習川劇身段。（四川省台辦提供）

銘傳大學廣告暨策略行銷系大四生江霓體驗川劇扮相，四川省川劇院當家花旦劉誼親自教授川劇身段。（四川省台辦提供）

銘傳大學新聞系大四生王柏倫體驗川劇扮相，並由川劇院知名小生謝章洪為其妝點。（李侑珊攝）

左起：四川省川劇院當家花旦劉誼、銘傳大學廣告暨策略行銷系大四生江霓、銘傳大學新聞系大四生王柏倫與川劇院知名小生謝章洪合影。（李侑珊攝）

川劇名列中國四大劇種之一，迄今已有400多年的歷史，「第三屆台灣傳媒大學生實習暨大熊貓新視野航拍體驗活動」13日帶領川台大學生走進四川省川劇院，知名川劇演員劉誼、謝章洪學習簡單川劇技巧，體驗積累戲曲專業的艱辛過程，更換上川劇裝扮，直呼驚艷不已。

四川省川劇院當家花旦劉誼表示，今年4月份首度隨團到台北演出，看到吸引10至20年前曾看過川劇的台灣觀眾到場，感動不已，認為台灣民眾不只懂戲，也喜歡傳統文化。

劉誼說，川劇擁有深厚的文化底蘊，小生、小旦與小丑的角色最具代表性，京劇與崑劇不少表演或戲曲演出，都時常向川劇取經，而川劇講究的是「美」與「雅」兩大元素，演出時，只要一張桌子加上兩張椅子，如此簡單的擺設，便能呈現故事的時空背景，連外國觀眾都深受感動，不用讀懂字幕都能知道演出的內容。

劉誼也提到，學戲曲過程十分艱辛，對演員的要求，不只要只會唱念作打，更要具備身色藝，也就是要有好的扮相、個子、嗓音、身段以及文武表演等，要求嚴苛，因此一批學生能夠培養出一兩名川劇演員，便已相當不易。

劉誼並指出，雖然成為一名川劇演員十分困難，但戲曲藝術生命力很強，20多歲的演員，扮相美麗，但生活閱歷與舞台經驗不足，積累不夠，因此戲曲業界有個說法，也就是戲曲演出到後面拚的是文化與修養，端看演員如何理解劇中人物，要懂得「走心」，才能夠演什麼像什麼，能讓觀眾感動。

劉誼指出，她從事戲曲專業長達27年，過去發展確實很辛苦，但大陸政府現在大力支持傳統戲曲文化，政策好，像她這一輩的知名演員，因此具備「承上啟下」的責任，要傳承好戲曲文化，也要教育，因此在演出之餘，也在學校教書。

本次活動讓台灣的大學生體驗川劇扮相，銘傳大學新聞系大四生王柏倫說，能有這樣的經驗真的很棒，但在與老師簡單學習後發現，戲曲演員要能記動作、還要能流暢的演出，除了要靠後天的努力，確實也很仰賴天分，十分困難，這次機會讓他了解成為一名戲曲演員非常艱難，但看到自己「粉墨登場」，直說很驚艷。

(旺報 )