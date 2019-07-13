劉德華和邱禮濤一起站上舞台和粉絲打招呼，但已熱到脫外套。（盧禕祺攝）

港星劉德華（華仔）和導演邱禮濤為宣傳《掃毒2 天地對決》，13日在33度高溫豔陽下出席西門封街紅毯活動，華仔一上台就貼心提醒：「今天真的太熱，大家都要小心一點，要喝點水。」在主持人黃子佼鼓吹下，更一口氣清唱由他作詞的該片主題曲〈兄弟不懷疑〉副歌，更說出每次唱完歌後的經典台詞：「Thank you!」讓影迷不只能親見偶像，更能一飽耳福。

現場擠滿3000名熱情粉絲，華仔一現身立刻引起全場尖叫，數度在紅毯駐足和粉絲握手，他回憶上次來台走戶外紅毯應該是金馬獎，此次不只紅毯兩旁擠滿影迷，連街道上店家的陽台都站滿圍觀人群、還有人從影廳安全門探頭出來，華仔立刻和粉絲打包票：「我會常來！」黃子佼則讓粉絲齊聲大喊：「凍蒜！」

華仔兼任該片監製和主演，大讚每位演員都投入演出，自認最終成果「幾乎是完美」：「就差我！因為心思放一點點在製作上面。」此次和古天樂共演，他笑稱是「兩代楊過」合作，苗僑偉則演過楊康，華仔也打趣說是「父子共演」，由於華仔在片中拿真刀砍古天樂，他表示險些讓對方斷臂：「他差點真的變『楊過』。」

華仔今寵粉無極限，加碼送觀眾海報時，粉絲被要求用粵語說主題曲歌名，但即使發音不準，華仔也故意說：「他說的比我標準。」最後進行敲冰磚儀式時，更體貼提醒台下媒體和保全不要被波及。和影迷道別前，語重心長承諾：「這2年摔馬後我一直都很好、很健康，演唱會有出現喉嚨的問題，以後會好好照顧自己。」更表示《拆彈專家2》已經完成，希望很快再度來台，「希望下一次可以多留幾天！多一兩部電影來這邊拍吧，可以多留一點時間。」《掃毒2》全台熱映中。

(中時 )