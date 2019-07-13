◎美眾院通過國防授權法 支持對台軍售

美國聯邦眾議院12日通過《2020財年國防授權法案》（NDAA），根據上月公布的版本，國會認為，美國應持續加強與台灣的防務與安全合作，且美方應支持對台軍售。眾議院12日以220票同意，197票反對，通過眾院版NDAA，數周內可能公布調整後版本內容。參議院已於上月底通過，待兩院協商並通過一致版本後，再交由總統簽署成法。

◎郭台銘擬找柯文哲合作 柯：周一煩惱還來得及

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出要與台北市長柯文哲合作，傳出下周一將台合作細節，對此，柯文哲今受訪表示，還沒有跟郭陣營接觸，現在國民黨初選還沒結束，沒有看法，不然會被人家說干擾初選，但柯認為，不論藍綠初選結果，相信實際民調跟民意有落差。

◎法國研究發現 含糖飲料可能增加罹癌風險

法國研究人員發現，飲用含糖飲料與罹患癌症風險之間存在顯著關聯，就算是喝純果汁也可能增加罹癌風險。研究人員建議，出於健康考慮，最好少喝含糖飲料。

◎不當分享8700萬個資 臉書遭重罰50億美元

臉書（Facebook）先前遭控不當分享8700萬名用戶個資，傳美國聯邦貿易委員會（FTC）已同意與臉書達成50億美元（約台幣1564億元）的和解協議，若經司法部批准，將是美政府對科技業者祭出史上最重的罰金。

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(中時電子報)