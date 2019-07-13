國家養話題正夯，北市雖然已有補助私幼學費至3歲，但仍有許多家長盼能延伸至2歲，減輕經濟壓力，經市府研究後，打算自8月起托嬰補助向上延伸到3歲，就讀私幼學費補助從3歲向下延伸至2歲，不過，確定時間與細節還待市長柯文哲核定。

市府去年9月在議會多位議員建議下，將私幼補助向下延伸至3歲，不過，有議員反映2歲至3歲是托育補貼空窗，許多2歲至3歲幼童須等到9月才能進入幼兒園，所以只能留在托嬰中心或交給保母，但這段時間就無法領取補助，另有2歲幼童進入私幼就讀，也無法像3歲至5歲有1萬3660元補助。

經議員爭取，市府從善如流，除了中央原有補助外，市府透露，將再加碼補助家庭所得未達20％的2至3歲就讀私幼幼童補助每學期學費1萬3660元，送公托、準公共化保母或私托，每月補助2500元至4000元，若是送給未加入準公共化的保母或私托，補助2000元至3000元，未送托則不補助。

由於柯文哲日前才在臉書PO文嗆國民黨總統大選初選參選人郭台銘，與其國家養，不如國家幫你養，如今柯P推出向下延伸的托育政策，不免讓外界有柯、郭互別苗頭的意味。

(中時 )