ICRT40週年青春旋律演唱會今在國父紀念館舉行。（粘耿豪攝）

台北演藝經紀交流協會創會理事長王祥基，為13日舉辦的「ICRT40週年青春旋律演唱會」籌備一年，扛下演唱會製作人重任的他，凡事親力親為、處理所有大小事宜，這幾個月又為了製作演唱會場刊，不用電腦打字的他每天花數小時低頭寫字，一字一句寫下場刊內容，導致肩頸背疼痛不已，長期吃止痛藥竟併發胃潰瘍，上個月兩度送醫急診！

2017年第2屆青春旋律開唱前，王祥基因檢查出畸瘤，背部開刀打了4根鋼釘，近期隨著演唱會開唱日期越來越接近，他忙到腰背疼痛再犯，今下午開演前吞了藥後又奔往後台打理雜事，王祥基的老婆心疼坐台下力挺，兒子則提前到場幫忙當義工，忙進忙出分擔老爸事務，一家人為傳承西洋流行音樂盡心盡力。

節目下半場一開始特別安排「鼓秀」，由1996年成立的旋律合唱團鼓手曹維希，相隔40年重拾鼓棒SOLO鼓技，隨後再與Action現任鼓手陳體強、蔡琴專屬鼓手張文光，3人在台上尬鼓長達近10分鐘，精彩演出象徵「年齡很青春」、「鼓點有旋律」。

曹維希現為康百克科技公司老闆，原是旋律合唱團鼓手，後來改行經商，兩岸生意出色！此次不只贊助活動，40年沒打鼓的曹維希，還特別將鼓從大陸運回台北；曹維希表示自己18歲開始玩音樂、23歲從商，「2年前碰到余光老哥，我們又結下了不解之緣，這次，我義不容辭要來贊助這個演唱會，連金額都沒問」！王祥基聽聞笑說：「學西洋音樂不會變壞，還會變有錢。」

(中時 )