又有頂尖學者被國外挖角，高教人才不斷外流，張善政喊「還學術界一個公道！」在管中閔人事案被卡期間，當時代理台大校長的郭大維傳出被挖角，將赴香港就任香港城市大學工學院長一職。對此，前行政院長張善政痛斥民進黨，年改讓大學教授退休金縮水，又忙著卡管傷害學術自由，對國家未來造成嚴重後果，他呼籲明年一定要下架民進黨。

前台大代理校長郭大維赴香港任教，台大森林暨環境資源系教授袁孝維感到悲傷，她認為台灣高教人才外流，如果政府再不重視，最後將會像「潰堤一樣」，一發不可收拾。

張善政今在臉書上評論此事指出，NVM資工專家郭大維出走的大環境，就是因為政府推動年改，讓大學教授的退休金縮水，造成人才不斷流失，但政府卻不思改進，只會忙著想怎麼卡管，造成學術自主、學術自由蕩然無存。這樣對國家未來發展只會造成嚴重惡果！他認為，明年一定要把胡作非為的民進黨趕下台，才能「還學術界一個公道！」

郭大維赴香港任教，網友分析，「人才流動當然好，但是問題是台灣是一直往外流啊」、「政治不安一直是走出國的潛在因素之一」，有網友則反諷，「不怕，我們有玉山學者給歪國人，不夠再弄個阿里山學者」。

網友也不乏表達祝福之意，「香港城市大學既然在某些領域算是更勝台大，作為他的下一步這是再正常不過的事」、「他有在高教圈更進一步的企圖心，當然要向外發展」。

還有網友對郭大維致敬，「他更令人敬佩的是，挺過執政者給的壓力！讓台大有個名正言順的正式校長！他離開絕對是台灣的損失！」、「沒有郭校長就沒今天管校長！小民懷念您！」

(中時電子報)