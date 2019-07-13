節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》本周邀請楊千霈、佩甄、陳為民、NONO、郭岱軒等來賓來到節目中，沒想到現場端出的美食太誘人，讓懷胎7個多月的楊千霈忍不住說：「你們有沒有顧到一個孕婦？從我剛開始看那個小籠包，寶寶就一直踢我，我只能不斷安慰寶寶，『沒關係，媽媽等一下快吃到了。』」沒想到身為敵隊的陳為民立刻嗆聲，「家教不好還怪人家囉。」讓主持人曾國城忍不住發表搞笑感言，「這讓我確認一件事情，來賓一定要慎選，個性不好的、身體不好的，都不能找。」

楊千霈已進入懷孕後期，但四肢依然纖細，正面看來仍滿滿少女感，談到如何養胎不養肉，她認為還是要注重食材的營養度，「早餐不管怎麼樣，我一定先吃牛奶麥片加堅果，然後特別是一天一匙黑芝麻。」原來她當初懷第一胎大寶，就照這樣的養生方式，所以大女兒的頭髮非常蓬鬆、烏黑亮麗。她提及盡量吃食物的原型，不過偶爾還是會放鬆吃甜食，「基本上我非常放鬆，因為我是每天吃甜食。」但她強調，懷孕過程保持心情的愉快，讓吃下去的營養被寶寶吸收非常重要。

陳為民說話直接。（TVBS提供）

聊到男生那些舉動最讓人心動？楊千霈透露，另一半若對很多小細節上心，她就覺得十分感動。例如當她無意間喊「好想喝珍珠奶茶。」沒多久身邊就出現一杯珍奶，讓她覺得老公非常貼心，她坦言，「雙魚座就是活在粉紅泡泡裡，只要一點點小事，就會感動萬分。」

(中時 )