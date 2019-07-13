家庭破碎大部分原因都是另一半偷吃導致，因此許多人總是特別敏感。一名女網友表示，女兒跟安親班外出遊玩，但由於手機沒網路，因此拿了老爸手機出門，女兒晚上回家後，跟她告狀「有個性感小野貓一直打爸爸手機」，女網友聽了之後，要求女兒立刻回撥，沒想到一回撥後，結果讓女兒崩潰了。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，女兒因為手機沒網路，拿了爸爸手機就跟安親班去麗寶樂園玩，後來原PO打算去接人，打了幾通電話女兒卻都沒接。晚上回到家後，女兒就神秘兮兮跑來告狀：「媽，下午爸電話一直響，有個性感小野貓狂打電話」。

原PO聽到後當場要女兒回撥，女兒似乎也知道事情不單純，緊張問「可是我回撥要說啥，要她不要破壞我們家庭嗎...」，但在老媽的堅持下依舊回撥。

結果這一撥之後，下一秒原PO的手機就響了，女兒當場用無奈的眼神看著老媽，原來原PO早就知道這件事，因為原PO自己手機通訊錄上，也稱老公是「電臀小野馬」，女兒知道後哀怨不已，直說「吼，媽妳很無聊，害我整個下午很忐忑」。

原來女兒下午不接電話的原因是，看到來電者是「性感小野貓」，讓她以為來電的是爸爸的小三，沒想到卻是爸媽間的日常情趣。網友看到也直說「我快笑死了」、「我想知道女兒當下的表情」、「女兒警覺性可以啊」、「女兒腦內小劇場很豐富」、「女兒到時候有陰影怎麼辦啦XD」。

(中時電子報)