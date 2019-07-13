浩子、玖壹壹近日在衛視中文台節目《旅行應援團之一起出發吧》中，帶著庹宗康、張立東到彰化旅行去。浩子表示回彰化必吃爌肉飯，所以推薦給庹宗康，害怕吃肥肉的庹宗康本來有些遲疑，沒想到一入口竟從此愛上，5人掃光一整桌食物，庹宗康吃2塊半爌肉仍意猶未盡，絲毫不想離桌。

來自彰化芳苑的春風則接手帶大家遊玩，首先抵達亞洲最大媽祖廟「普天宮」參觀，一行人分成2台牛車前往芳苑海邊體驗「海牛採蚵」，經過一路搖搖晃晃的牛車，終於抵達蚵田，下車後庹宗康爆料，剛剛在牛車上才知道號稱在地人的春風竟是首次來體驗採蚵。只見春風體驗收割蚵田時，拿著小鐮刀花不到20秒就輕鬆收割一整串蚵，俐落手法被張立東笑說是「被歌星耽誤的蚵男」。

一行人還前往以出產巨峰葡萄聞名的彰化大村採葡萄，該家果園特別之處在於同時養雞，而這群雞就是吃葡萄長大的，搶起落果葡萄之凶狠，被稱為葡萄雞。就在庹宗康依循農場主人的招呼，相中一株號稱「天霸王」的巨大葡萄，他細心採下正高興時，竟被身後因打架高啼的雞群嚇了一大跳，他忍不住跟雞嗆聲，「我現在是在剪葡萄，不要逼我剪雞喔。」現場笑聲一片。

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