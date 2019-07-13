埔里鎮鯉魚潭不但風光明媚，並有豐富的各種生態包括蝴蝶、蜻蜓、鳥類可探索。（楊樹煌攝）

鯉魚潭畔有各種蝴蝶的食草及蜜源植物，圖前方即是鳳蝶最喜歡的食茱萸。（楊樹煌攝）

▲鯉潭天水蓮大飯店在中心樓二樓建立的蝴蝶聚落展示空間。（楊樹煌攝）

鯉魚潭配合生態觀察結合社區推出的蝴蝶餐創意料理。（楊樹煌攝）

由國立暨南國際大學技學院社會責任實踐辦公室、蜈蚣社區發展協會及埔里天水蓮大飯店共同舉辦的「埔里鯉魚潭生態觀察暨蝴蝶聚落成立」，今13日在埔里鎮鯉魚潭畔揭開序幕，吸引來自全省各地的家長帶著孩子們前來展開深度的生態探索之旅。

這項生態探索之旅，暨南大學科技學院院長蔡勇斌、暨大土木系主任陳谷汎、鯉魚潭天水蓮大飯店董事長林憲雄及來自全省各地的家長都利用暑假帶著孩子親子參與，並在鯉魚潭畔展開深度的探索生態，包括蝴蝶、蜻蜓、鳥類以及獨角仙等各種多樣的生物，沿途並讓家長及學生們驚乎連連。

所以會有這項別開生面的生態之旅，暨大科院院長蔡勇斌表示，主要是埔里鯉魚潭生態資源豐富，讓地區開始不斷思考，如何守護這片土地的生態，進而認同這片土地，於是決定串連地方、社區，再透過學校的力量，開始培訓專業導覽解說員，讓社區永續發展，因而建立生態觀察活動。

另天水蓮大飯店並在鯉魚潭中心樓二樓建立蝴蝶聚落展示空間，展出生態觀察活動導覽老師在當地拍攝的經典生態攝影作品，包含很特殊的纖紅蜻蜓、瘦面細蟌及領角鴞、紅冠水雞等等的水鳥，以及埔里鯉魚潭135種蝴蝶的精選照片，希望藉由對鯉魚潭的關愛及認同，讓更多人發現這塊土地的美好。

同時在生態觀察中，並結合蜈蚣社區烹飪媽媽，使用蝴蝶的食草及蜜源植物，以烹飪手法入菜，讓鳳蝶喜歡的食茱萸及粉白蝶最愛的龍鬚菜、再結合社區特殊醃製山豬肉，成為蝴蝶餐創意料理，也讓學員吃到這些食物，能與蝴蝶做連結，該種結合學校、社區和地方創新概念的活動，也成為鯉潭風景區別開生面的創意生態體驗活動。

(中時 )