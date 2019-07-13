「ICRT 40週年青春旋律演唱會」今在國父紀念館舉行。（粘耿豪攝）

「ICRT 40週年青春旋律演唱會」今在國父紀念館舉行。（粘耿豪攝）

「ICRT 40週年青春旋律演唱會」13日在國父紀念館舉行，60位歌手包括余光、齊豫、潘越雲、黃仲崑、袁詠琳、台灣貓王徐慶復、Action愛克遜合唱團、野馬合唱團等，共獻唱80首歌，超過210分鐘節目誠意十足，吸引滿場2500位觀眾欣賞；首度參與演出的齊豫開心表示：「跟前輩們站在一起，他們就像我的養份，就像小樹般跟他們站在一起，感覺很奇特。」

齊豫選唱〈Five Hundred Miles〉等多首大學時期唱過的民謠歌曲，「想起當年在吉他社學吉他，那時候就是為了唱歌而學，這次藉由這些歌，紀念自己從剛開始學英文歌曲、一路走到現在寬廣的路」！回想小時候在電視機前面聽歌，齊豫說：「這些前輩當時都在電視裡，能跟他們一起演出特別開心，今天不只是回顧，更多是感恩的心。」

黃仲昆昨以〈He Aint Heavy Hes My Brother〉獻給已故歌手金祖齡、高凌風、黃曉寧，黃仲昆說：「我剛好都跟他們3位（在世前）有互動過，尤其金祖齡是我們那個年代的男神。」

黃仲昆表示，參與演唱會的每位歌手各司其職，笑說：「而我今天也有個任務，我們演唱會要『青春』，『春』來自那裡？來自賀爾蒙啊！我希望自己的任務是可以幫他們（觀眾）把已經『停』的東西再找回來，之前我到新加坡演唱，主辦單位說所有女人都回春了，看到她們臉上都潮紅了，希望女生『經常性』停的、男生頭髮不多的，都可以透過我（的歌聲）把它們叫回來。」

徐慶復高齡76歲，是演出歌手中年紀最大，今在台上熱唱〈Blue Suede Shoes〉、〈The Wonder of You〉，隨著音樂搖擺、魅力十足，絲毫看不出年紀；他表示多年來不熬夜、不喝酒，維持身體健康、良好嗓音，唯去年因誤食生冷食物造成胃潰瘍，體重狂掉7公斤，身體復原後胖了2公斤；由於近日天氣炎熱，擔心開唱狀態？徐慶復笑說：「就多留點汗，多洗幾次澡，今天演唱會冷氣很不錯，涼快。」

(中時 )