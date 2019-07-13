國立自然科學博物館推出第4＋5屆的科學攝影比賽聯合展出，策展人楊翎表示，攝影者以時空平行之眼，拍攝題材從內太空的蝌蚪內臟到外太空的日月星辰，拍攝主題以昆蟲與蜘蛛最多，其次是動物拼圖、天文、水下與海洋、物理與化學、植物等，呈現鏡頭下的奇幻之景。

科博館聯合展出第4＋5屆的科學攝影比賽得獎作品，第五屆參賽作品多達800多組，主要來自台灣、中國大陸區等地，經各領域專家學者審查，13日公布得獎名單，3件優選作品得獎者皆來自台灣、1件廣達青少年特別獎；在28件動態參賽影像作品，有2件影像作品分別獲得觀眾票選人氣獎、評審獎。即日起在第二特展室展至2020年2月16日止。

科博館並在外牆架設了15台電視螢幕，以多媒體技術動態方式，回顧前三屆的195件得獎作品、展示場景和科普推廣活動等畫面，並邀請藝術家曲德華推出「凝視的幻化」系列雕塑創作。

科博館研究員、策展人楊翎表示，攝影者以時空平行之眼，拍攝題材從內太空的蝌蚪內臟到外太空的日月星辰，從白晝到黑夜、面對宇宙萬物的誕生與湮滅，尋找不同尺度生命交錯的瞬間，掌握穿眼鏡頭的光影角度，試圖解開混沌無明的科學謎語。

科博館表示，鼓勵科學工作者把研究過程中產出科學之美的專業影像也鼓勵社會大眾使用手邊的攝影器材，將自己日常生活的觀察，以攝影方式捕捉記錄下來。

(中時 )