七股海鮮節活動正式開跑，重頭戲觀光赤嘴園摸文蛤體驗登場，台南市長黃偉哲（右五）主持活動開幕。（莊曜聰攝）

警消人員在海鮮節活動現場趁機進行宣導。(莊曜聰攝)

2019七股海鮮節13日正式登場，與往年相同，都是以最受歡迎的摸文蛤體驗活動打頭陣，由於是免費參加，加上能實際體驗「摸蛤兼洗褲」的趣味，總是吸引許多遊客前來，活動場地六孔碼頭被人潮擠得水洩不通，就算天氣炎熱也擋不住民眾熱情，親子下水同樂，既消暑又好玩，場面熱鬧滾滾。

台南市觀光旅遊局舉辦的七股海鮮節系列活動「觀光赤嘴園暨文蛤體驗」，首場在七股六孔碼頭舉行，活動舉辦多年口碑不錯，加上今年退潮時間提前，一早就有人來排隊卡位，從外地前來台南的旅客比例也不少。

今年退潮時間提前從下午1點開始，民眾頂著大太陽等候進場，簡直都要曬暈頭了，開幕儀式來賓也不多說話，時間一到直接開始讓民眾下水，有人打赤腳、有人穿著雨鞋，小心翼翼的摸起文蛤來，不少小朋友乾脆泡在水裡，消暑又好玩，來自屏東的陳小姐說，本來以為文蛤難找，沒想到一下水就踩到不少，撈了快2台斤的文蛤，真的是「有玩又有拿」。

佳里警分局、消防局第三大隊、七股分隊等也到場設置宣導攤位，進行預防犯罪及防溺宣導，警局為了配合七股海鮮節，還結合社區，印製了四千份的宣傳貼紙，提醒民眾可搭乘大眾運輸工具參加海鮮節活動，可愛的圖案都是警方自行畫製，藉此達到宣傳效果。

七股區公所表示，海鮮節的摸文蛤體驗還有7／14、7／27、7／28三場，下午1點到4點，會視當天潮汐狀況而定，同時間還有一見雙雕藝術季等活動進行，建議遊客可規畫相關配套行程，暢玩台南濱海地區。

(中時 )