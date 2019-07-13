北台南家扶連續30年辦理兒童保護夏令營，引導孩子提升自我安全的保護能力，今年度的「行有禮‧孝開懷」夏令營13日起到15日在曾文活動中心舉行，上百位家扶小朋友在行前先上一課，透過遊戲學習如何自我保護，並共同宣示五項快樂過暑期的安全守則。

根據兒福聯盟的統計資料指出，兒少意外事件前五項分別為兒少溺水事件、兒少交通意外、兒少居家意外、打工陷阱或意外、網路交友受騙，後兩者在網路資訊氾濫的現在，發生機率相對增加，北台南家扶也針對這5點加強對孩子宣導。

北台南家扶主任莊淑惠表示，從許多案件中也發現兒童有時雖知道相關知識，但遺憾的是當真實碰到危機時常被施害者以「美言」、「眶騙」、「威脅」等方式，延誤求助良機，因此碰到危急狀況時，一定要求救並說出來，社工人員也設計是非問答題方式，讓小朋友了解事件發生時的正確處理方式。

3天2夜的夏令營中，除了開營前的自我保護能力課程外，開營後也針對家庭互動及教育、生活禮節及人際互動設計主題內容，並融入弟子規閱讀以達「古訓新學」，提升兒童「同理、友愛、包容」的能力。

(中時 )