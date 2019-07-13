袁詠琳今性感開唱。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

袁詠琳（Cindy）13日參與「ICRT 40週年青春旋律演唱會」，32歲的她二度受邀演出，也是本屆最年輕的歌手！她今穿深V亮片前開衩禮服性感登台，Cindy說：「小時候二姑姑（吳靜嫻）登台作秀，我就希望自己有一天也能這麼美，所以這次服裝特別設計復古風，而且配合主題『青春』，前面比較（性感），是我出道以來尺度最大的一次！」

今選唱難度頗高的〈I Wanna Dance With Somebody〉，Cindy表示：「它是一首可以快速帶動現場氣氛的歌曲，為了讓現場聽眾可以享受整個演出，決定挑戰這首歌！」再次與歌壇前輩們同台，袁詠琳深感榮幸：「很難得的機會，我像個小歌迷看著台上每位前輩演出，都超厲害的，其中跟Michael哥（黃仲崑）比較熟，他身材依舊保持那麼好，要向他看齊。」

她上個月參演果陀劇場的《綠島小夜曲》音樂劇，表演方式結合歌唱、跳舞及演戲，「對我來說很新鮮、很挑戰，另外之後將與蔡昌憲聯手主持節目」，節目內容以她最愛的音樂性質為主，為觀眾介紹吃喝玩樂資訊。

(中時 )