「西洋音樂教父」余光和ICRT知名DJ Joseph搭擋主持，13日在國父紀念館舉辦「ICRT 40週年青春旋律演唱會」，邀來齊豫、潘越雲、黃仲崑及「台灣貓王」徐慶復等人熱鬧開唱。余光在台上追憶已逝的平鑫濤、「女貓王」黃曉寧、張建蓉。

余光表示「他們先回天家，沒辦法見到他們了」，並在台上用旁白方式，談到黃曉寧、張建蓉在去年因病過世，她們過去皆上過余光的節目《青春旋律》，頗有私交，讓余光特別感慨。現場播放平鑫濤、黃曉寧、張建蓉過去的影像，精心製作成追憶影片，而黃曉寧、張建蓉參加過「青春旋律演唱會」，當台上播出他們各自於2015年在國父紀念館、2017年在台北小巨蛋台上熱唱的畫面，令觀眾相當懷念。

余光憶起平鑫濤過去以「費禮」為筆名翻譯小說，也在空軍廣播電台主持西洋流行音樂節目，創立「熱門音樂」一詞，平鑫濤在1958年組「巨人樂隊」演唱西洋歌曲，余光提到看到報紙新聞才得知平鑫濤過世，「我以為他久病多年，已經回天家了，不然我就會去看他一下，講幾句話」，這次在演唱會上緬懷逝世的老友，余光直言「我從心裏，向我的前輩致敬。」

此外，76歲的余光過去即是節目《青春旋律》主持人，也主持過不少西洋流行音樂節目，他寶刀未老，昨再度帶領歌迷重回70年代西洋經典歌曲時光隧道，引起掌聲。今年演唱會結合ICRT 40周年，特別請來Tony Taylor和Caitlin Magee兩位ICRT歌手一同歡唱。

(中時 )