郭彥均近日上年代新聞《聚焦2.0》，台北市立體育學院畢業的他曾是全國跳遠冠軍，卻坦言「這是一件非常殘忍的運動」，因「椎間盤突出」病灶讓他苦不堪言。此外，郭彥均還透露，曾出泰國外景玩高空彈跳，儘管拿出醫師證明，仍拗不過製作單位的要求，向下一躍時「感覺腰都要散開」，簡直是玩命。

39歲郭彥均曾是《食尚玩家》主持群之一，為了上鏡頭好看，逼自己在家推滾輪，不料推一次痛4天，原來是腰部早就受傷，他提及因早期練習跳遠動作不正確，傷及腰椎，還加了槓鈴做交互蹲跳加強肌耐力，他無奈表示，「年輕時沒感覺，但隨著年紀增加，肌肉量流失，傷痛也跟著浮現。」看診後，醫生診斷他椎間盤突出情況嚴重，「骨刺扎到神經根，365天都在刺痛。」導致他每晚只能以3個固定睡姿入眠，才能緩解疼痛，節目上他的髖關節更發出「喀喀」聲響，嚇壞眾人。

郭彥均不僅腰部有問題，十字韌帶也曾開過刀，他回想事發當時，打籃球打到一半突然倒地，心裡一驚，「我運動生涯完蛋了。」雖然連蹲都不能蹲，卻沒有疼痛感。醫生解釋，這是前十字韌帶、內側韌帶及內側半月板同時斷掉，此種情況最為嚴重，這也影響到郭彥均的跟腱問題，導致他無法做「流氓蹲」動作。

(中時 )