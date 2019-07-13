南投縣政府舉行「社區總幹事培訓學員實地觀摩」活動，社區精采的表演。（楊樹煌攝）

全縣社區總幹事培訓學員前往南投市營南社區進行實地觀摩的標竿學習。（楊樹煌攝）

南投縣政府辦理的社區總幹事培訓課程後，為激發學員發展意願及工作想像，今13日進行標竿學習，前往南投市營南社區辦理第2屆社區總幹事培訓計畫－績優社區實地觀摩活動，共有33個社區、8個公所73人參加，讓學員都覺得收穫滿載、獲益良多。

南投市長宋懷琳表示，南投市積極推動社區服務，近幾年社區成績有目共睹，108年南投縣社區評鑑公所組，南投市公所榮獲優等；社區組營南社區榮獲卓越社區優等、鳳山及鳳鳴社區榮獲甲等、彰和社區則榮獲特色獎，獲獎是對各社區的肯定，全靠大家付出努力的成果。

社會及勞動處長林志忠表示，縣府3年前成立社區培力育成中心，重點在培養弱勢社區的能力，此次活動有消極型4個社區、停滯型5個社區參加，看出縣府在培力社區上的努力。

為讓弱勢社區深度認識如何發展社區，本次觀摩地點選在今年縣府社區評鑑獲得卓越組優等第一名的南投市營南社區舉辦，希望引導啟發學員在社區防災、兒少照顧、老人服務等多元福利服務的推動方向能多學習營南社區在志工班隊經營、社區資源連結，在地關懷服務以及聯合社區陪伴的卓越表現。

(中時 )