南投家扶中心埔里服務處13日舉辦「大手牽小手，一同樂成長」結業典禮，由同是該中心扶幼委員的埔里鎮長廖志城及立委馬文君頒發結業禮物給林冠岐，並且陪同回顧一整年的收穫，有歡笑有感動，讓為期一年的學習畫下溫馨句點。

大手牽小手，一同樂成長結業式，特別邀請家住仁愛鄉，先生長期生病，獨力負擔家計及照顧孩子的阿明媽媽分享，她說「參加這個課程，不僅讓她有很多成長，也發現自己在教養上需要改變的地方，兒童啟力方案讓孩子學到很多不一樣的課程，讓父母跟著成長，也讓父母和孩子有更多的互動和回憶」，而病塌中的爸爸則親自寫信感謝家扶中心，讓與會者都感動容。

南投家扶中心表示，家扶中心很重視每個年齡層的兒少發展，在幼兒成長上，更是希望能趁黃金時期拉他們一把，給予適當的刺激與在孩子最適合建立行為規範及學習能力時，奠定好基礎，並同步增進家長的教養知能，提高視野，雙管齊下，幫助幼兒的發展更加健全與完善。

(中時 )