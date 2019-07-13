新北市長侯友宜與市府團隊至瑞典斯德哥爾摩城市交流，並與斯德哥爾摩代理市長Lotta Edholm（右四）合影。（陳俊雄翻攝）

新市長侯友宜與議會北歐訪問團12日抵達瑞典，並拜會瑞典首都斯德哥爾摩副市長，也是代理市長的Ms. Lotta Edholm。侯友宜表示，瑞典是歐盟會員國性別平等指數（GEI）排名第一的國家，推動性平卓越成就，值得學習效法。

侯友宜表示，瑞典一年編列2500萬歐元（約新台幣8億8100萬）執行各機關性別主流化計畫，也非常重視女性就業權，以「育兒假」取代育嬰假，讓生育或收養小孩的父母可以共享480天的育兒假，在小孩8歲之前都可以請休，其中90天被強制規定給配偶使用，又被稱為「父親月」，不僅幫助媽媽，也讓爸爸可以享有相同請休育兒假的權利，值得新北市學習。

Ms. Lotta Edholm向侯友宜說明，瑞典個人所得稅普遍占收入30％以上，若是加上地方稅，每人每年要繳交約50％所得稅，因此有很好的社會福利政策，像是20歲以下民眾看牙免費，也可免費矯正。

侯友宜則表示新北市府現在是「女人撐起半邊天」，市府28個局處有10位女性局處首長。另新北市首創「人民團體1／3翻轉行動」，任一性別理監事在組織內不得低於1／3，在2018年已有224個團體完成組織章程修訂。

侯友宜也邀請Ms. Lotta Edholm在今年12月舉辦「性別主流化工具品質精進工作坊暨成果發表研討會」時造訪台灣，透過雙方更深度的交流與經驗分享，同時促進城市外交。

參訪團一行人也參觀斯德哥爾摩市政廳，這座名聞遐邇堪稱全市最漂亮的建築物，擁有百年歷史，最著名的活動，就是每年12月諾貝爾獎頒獎典禮晚宴都在此舉行。

(中時 )