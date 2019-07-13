Akira露出壯碩肌肉。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

網友讚Akira超Man。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

台灣第一名模林志玲上月閃嫁小7歲放浪兄弟成員Akira，林志玲透露未來想生雙胞胎，而Akira則指今年是儲備期，將以洛杉磯為據點增進相關技能，今(13日)下午Akira在微博分享自己特訓中影片，可見他大方露出上半身肌肉在烈日中慢跑，一路上還狂潑自己水，Man味十足，網友虧：「志玲姐姐已經慾火焚身」、「賀爾蒙爆棚」。

林志玲上月升格人妻後首度受訪，坦言從以前就很期待有個完整的家庭，也盼能夠孕育孩子，學會擔任母親的角色，更直率表示，未來希望有一天有雙胞胎，說完還害羞露出甜蜜笑容，並澄清婚後不會改姓，笑說：「暫時不會，除非你們拋棄我。」

而Akira爆出將台灣第一名模娶回家後，有名日本記者便透露，半年前就發現Akira的改變，指他突然變得成熟穩重，不只受訪時會特別拜託媒體照顧放浪兄弟，以團體為重，更暗示接下來會將重心放在洛杉磯，增進語言能力和技術，今他在微博用中文寫下：「特訓中，為了新的企劃開始特訓了，敬請期待啊〜」，並分享自己露出上身慢跑影片，帥翻一票粉絲，也令網友期待他的下一步新計畫。

(中時電子報)