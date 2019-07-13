威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽13日續在彰化體育館進行，儘管擁有爆滿球迷吶喊助陣，少了洋將坐鎮禁區的中華白，仍以60比66不敵韓國，無奈吞下本屆首敗，韓國2連勝，中華白14日賽程輪空，接著15日將跟中華藍上演兄弟鬩牆。

中華白連兩天排出賴廷恩、林庭謙、黃泓瀚、周桂羽及謝宗融的先發陣容，沒想到才打3分鐘，謝宗融就因右腳踝扭傷退場，中華白內線劣勢更加明顯，也讓韓國趁機靠著歸化洋將羅健兒鞏固禁區，打完首節，韓國取得21比13領先。

來到次節，中華白三分外線火力續保低迷狀態，前8次出手都告落空，直到上半場還剩56秒，才靠吳永盛投進中華白全場第1顆三分球，幸好韓國手感也不太理想，上半場結束，中華白仍以25比32落後，羅健兒第2節完全沒有上場。

到了下半場，中華白仍然努力把落後差距控制在10分內，不過韓國靠著李大成末節連進兩顆三分球，一下子就擴大領先到15分之多，反觀中華白進攻流於單打獨鬥，就算林庭謙最後關頭連拿5分，可惜為時已晚，中華白無奈吞敗。

首役表現出色的中華白旅美小將林庭謙，13日全場18投6中，拿下14分、2籃板及2抄截，卻是中華白全隊唯一得分上雙球員，吳永盛9分，周桂羽8分；韓國得分最高的是射手李大成，他投進6顆三分球，貢獻全場最高23分。

(中時電子報)