繼大陸拳王練喻軒、55歲健美選手林志成下戰書給館長後，如今挑戰者又+1，這次是大陸MMA重量級冠軍、「格鬥狂人」徐曉東的徒弟吳紫龍下戰書，他嗆館長「練喻軒輕你50公斤，也沒碰過MMA，而我們體重差不多，你來跟我打」。
現年32歲的吳紫龍身材高壯，身高185公分、體重110公斤，還曾獲得由「格鬥狂人」徐曉東所舉辦的《拳城出擊》北京站MMA 81公斤級別冠軍，也曾在世界搏擊大賽ISKA上，取得四強成績。
吳紫龍在微博對館長陳之漢喊話：「我尊重台灣人民，但我討厭你言行，我是業餘水準拳城出擊MMA重量級冠軍吳紫龍，我非常懷疑你的MMA水準，練輕你50公斤也沒碰過MMA，而我們體重差不多，你來跟我打吧」。
而吳紫龍會嗆聲館長，原因在於前往大陸發展的「女F4」劉樂研日前在微博不滿館長言行，便將大陸MMA名將通通標註，也吸引到吳紫龍注意，嗆館長「台獨份子雖遠必誅之，MMA他覺得很行是嗎？我水平很菜，他就別跟其他大咖打了，他願意跟我來場MMA嗎，體重公斤都一樣」。
(中時電子報)
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