曾參與太陽花的林飛帆將接民進黨副秘書長，15日人事發布後就上任。網路節目主持人彭文正對此直批，良知這麼廉價？

彭文正今天晚上在臉書酸說：「飛帆呀！良知這麼廉價？太陽花時你主張公開透明，現在你要進民進黨幫忙作弊？」

民進黨總統初選最終由蔡英文出線，當時「蔡賴對決」僵持不下，彭文正曾嗆蔡英文總統：難道要一場公平公正的初選有這麼困難嗎？不作弊這麼困難嗎？蔡英文做個正人君子這麼困難嗎？坦坦蕩蕩這麼困難嗎？用實力爭取人民支持這麼困難嗎？難道一定要作弊嗎？

網友回應說：「林飛帆已經墮落，原來是為了當現成官才遲遲不在時力下選舉！日久見人心...哈。」、「想利用林飛帆拉年輕人的票，沒用啦！民進黨已經違背創黨前輩的理念，死路一條，穩死，除非一路作弊作到贏。」、「我還以為林飛帆會以超然的態度去從民間來監督政府~殊不知那麼快就淪為權力的爪牙了，感嘆太陽花精神一去不復返，人都會變的。」

(中時電子報)