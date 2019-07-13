長榮空服員郭芷嫣涉嫌在Line群組揚言在機師餐點中「加料」，被長榮航空報警處理，她今(13)日前往蘆竹分局製作筆錄，委任律師在偵訊後表示，郭芷嫣被惡意陷害，也是受害者。對此網友噓爆，「所以加害者是誰？」、「都是檢舉仔跟IT高手害的啦」。

因在社群軟體中表示要幫機師餐點加料等發言，遭長榮航空免職的桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣（中），13日現身警局製作筆錄，低調感謝各界關心。(中央社)

長榮空服員郭芷嫣在3位律師陪同下，今下午前往桃園蘆竹分局製作筆錄，律師沈靖家在郭芷嫣作完筆錄後受訪表示，整件事情比較匪夷所思的是，群組對話內容遭有心人士刻意斷章取義，截取只想呈現的部分惡意外流。他強調，郭芷嫣從頭到尾都是一個被惡意陷害的人，背後的藏鏡人究竟是誰？目前沒有人知道，希望檢調單位能針對這部分好好的調查。

沈靖家說，關注郭芷嫣過去言行就知道，她是個反霸凌且熱愛工作、友愛同事的人，絕不可能去做這種危及飛安的行為，且長榮公司很肯定她的工作能力、態度，才會讓她擔任副座艙長的職位，這也證明她絕對不是會做出加料或危及飛安的行為。

郭芷嫣被律師定調為受害者，網友一面倒噓爆，「所以加害者是誰？」、「哭哭，乘客也是受害者」、「律師應該口誤了吧，是個愛興風作浪的人」、「說公司很爛，還想回去…無言」、「他是出事情會一肩扛起的人」、「她是個反霸凌且熱愛工作、友愛同事的人？語畢：哄堂大笑」、「不是已承認是本人所為？背後還有藏鏡人？難道郭女是黑白郎君南宮恨」、「都是檢舉仔跟IT高手害的啦」、「很有道理啊，都怪那些同事不參加罷工，『惡意陷害』她說出那些話！」。

(中時電子報)