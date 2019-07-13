品木宣言旗下經典泥娃娃面膜系列將再添生力軍，針對肌膚容易出油、毛孔粗大發表油痘肌救星「泥娃娃活性碳控油清爽凝凍」。即日起至14日，在信義威秀中庭徒步區打造期間限定「品木宣言夏日戰痘營」，現場不僅可以搶先體驗新品「泥娃娃活性碳控油清爽凝凍」，還能夠進行「戰勝毛孔 零『孔』慌極限挑戰」，除了能免費進行毛孔檢測，放大直擊肌膚的「孔」慌指數，還可以兌換限量的戰痘好禮，活動詳情請洽品木宣言官方IG。

(中時 )