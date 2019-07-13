品木宣言夏日戰痘營開跑！為肌膚去油解膩 20:032019/07/13 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 品木宣言即日起至14日，在信義威秀中庭徒步區打造期間限定「品木宣言夏日戰痘營」。(業者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 品木宣言旗下經典泥娃娃面膜系列將再添生力軍，針對肌膚容易出油、毛孔粗大發表油痘肌救星「泥娃娃活性碳控油清爽凝凍」。即日起至14日，在信義威秀中庭徒步區打造期間限定「品木宣言夏日戰痘營」，現場不僅可以搶先體驗新品「泥娃娃活性碳控油清爽凝凍」，還能夠進行「戰勝毛孔 零『孔』慌極限挑戰」，除了能免費進行毛孔檢測，放大直擊肌膚的「孔」慌指數，還可以兌換限量的戰痘好禮，活動詳情請洽品木宣言官方IG。 (中時 ) #品木宣言 #戰痘 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 50歲每月嘿咻幾次？醫師答案驚人 - 生活 用一個字總結長榮罷工！網紛回「這字」 - 生活 長榮火速開除郭芷嫣 網友：為何不先抓「她」 - 生活 這血型的人還飄出3種氣味 根本人肉捕蚊器 ！ - 生活 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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