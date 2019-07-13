國民黨民調尾聲，國民黨總統初選參選人郭台銘安排全省走透透行程，13日下午首度到彰化，被揣測是否脫黨參選？郭台銘接受媒體聯訪鬆口，等下周一再說，旋即反問「怎知我會輸？」表示還有兩天，認為還是有希望，被問及是否和柯文哲搭檔，他表示只要中華民國贏，任何選項都有可能。

郭台銘從投入總統初選後還未曾踏入彰化，今天在民調尾聲首度到彰化，首站到鹿港玻璃媽祖廟護聖宮參拜媽祖，緊接著到員林市參加台銘之友成立大會與產業界座談

、到彰邑城隍廟參拜，晚上參加彰化清溪總會餐敘。

郭台銘昨天下午才首度到彰化爭取支持，媒體聯訪時被問及是否出席黨中央民調公布記者會，郭台銘表示，今天才收到黨部的通知，周一的行程都已經安排好了，目前暫時照既定的的行程走。

被問及是否決定脫黨？他說等周一再，旋即反應「欸，這樣問，你怎麼知道我會輸呢？」並哈哈笑出聲來，全場也都笑，郭台銘說，還要繼續拚最後兩天，「我認為自己還是有希望」並建議國民黨對民進黨灌進民調剔除，就不會失真，並緊接說「當然

，這是玩笑話」。

對於媒體提及網路輿論認為郭台銘和台北市長柯文哲搭檔選總統，是全台最「大尾

」組合，郭台銘表示，過去和台北市陳錦祥並不熟悉，很感謝他今天站上台北市宣傳戰車上幫他，只要中華民國能贏，能在2020年大選組成「勝利者聯盟」的選項，都是有可能。

(中時 )