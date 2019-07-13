高雄一名韓姓男子疑似因為不女友媽媽反對兩人交往，今天上午涉嫌持刀活活刺死了女友的母親，並直接騎車載走女友逃亡，警方調查發現，死者疑似不但反對女兒與凶嫌交往，更嫌棄他「又黑又矮」，警方也懷疑死者是因此才會惹來殺身之禍，高雄市警方中午循線在楠梓區逮人，訊後依殺人罪嫌送辦。而韓男因皮膚黝黑，犯案時一度被目擊民眾誤認為外籍移工，經警方清查才確認為本國籍。

高雄市政府警察局仁武分局、刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心聯合成立專案小組偵辦，查出46歲王婦與女兒上午8時許到大社區金龍路果菜市場買菜停車時，因尾隨的韓男現身要求載走女友，王婦阻止並與韓男發生爭吵，遭對方持水果刀刺中左臉頰和頸部。

王婦當場血流如注倒地，員警獲報趕往現場通報救護車送往義大醫院急救，搶救30分鐘後宣告不治。專案小組先清查犯嫌身分，並擴大調閱現場和附近道路監視器，循線追往韓男位於楠梓區的住處，約於中午1時逮人，王婦女兒也在場，但不知母親已傷重死亡。警方將兩人帶回偵訊，專案小組表示，被害人女兒獲知母親因傷重死亡後，情緒激動不穩定，先由家屬協助穩定情緒。警方也調查她是否事前知情或共謀。

據了解，被害人家境小康，但21歲韓男與20歲女友都待業中，兩人約交往2個月，被害人家人反對兩人交往。韓男因皮膚黝黑，犯案時一度被目擊民眾誤認為外籍移工，經警方清查確認為本國籍。韓男被押回偵訊時，面對媒體問他「為何要殺人」、「人死了知道嗎」都低頭不語。偵訊至下午5時許仍未結束，警方將於訊後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時電子報)