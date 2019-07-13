甄珍開心忘情與謝賢共舞。（洪秀瑛攝）

甄珍和周丹薇巧遇當年演出《黃埔軍魂》的臨演。（高雄市新聞局提供）

甄珍在高雄的行程馬不停蹄！13日早與胡錦、周丹薇、秦祥林夫婦、向華強、姜大衛夫婦、謝賢等影人探望高雄長青中心，向高雄社會局捐出前晚慈善感恩晚宴募資款項共260萬元，眾星更演唱歌曲與長輩以歌懷舊，一行人接著把握當地的好天氣，下午搭乘文化遊艇瀏覽高雄各知名景點，可惜甄珍先回飯店休息。而兒子章立衡在12日晚宴特地為她「破戒」獻唱〈唸你〉。

12日晚宴上先播放甄珍昔日主演經典電影8分鐘精華短片，甄珍接著挽著秦祥林進場，現場立刻響起掌聲，甄珍表示：「感謝大家參加影展晚宴，大家收到的麵包是世界第一的吳寶春師傅做的，要獻給李行導演、祝賀導演90大壽。」李行笑回：「人生90（歲）才開始！」

眾星此行不但不計酬勞自掏腰包來台，前晚更大方提供義賣物品、演唱歌曲力挺公益，章立衡則是演唱10年未唱的〈唸你〉，該曲由父親劉家昌所寫，父子失和後再也沒唱過，前晚才為母親的「大喜之日」開口，立刻募得30萬元善款捐給甄珍成立的基金會。

甄珍隔日探訪長青中心時，恰巧有陸軍官校畢業的長輩，在官校期間擔任電影《黃埔軍魂》臨演，特別帶來當年大合照請劇中女主角甄珍和周丹薇簽名，時隔40餘年再與巨星重逢，場面令人動容。秦祥林則在文化遊艇上開心與夫人擺出「鐵達尼號」經典姿勢，與外型特殊搶眼的高雄流行音樂中心、高雄85大樓等地標合影，接下來赴打狗英國領事館參觀，共同拍下極具意義的紀念照。

(中時 )