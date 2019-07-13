日本友人五位蕎麥麵達人，和縣長王惠美還在現場手作蕎麥麵展演。（吳敏菁攝）

二林鎮農會舉辦為期2天的產業活動，首先登場「彰化縣紅龍果評鑑」，13日緊接著農產行銷推廣，展示紅龍果評鑑第一名（紅肉組）陳世晋、第一名（白肉組）楊碧如等得獎農產品。（吳敏菁攝）

二林鎮農產多采多姿。（吳敏菁攝）

二林鎮的農產多采多姿，夏季紅龍果正火紅，二林鎮農會舉辦為期2天的產業活動，首先登場「彰化縣紅龍果評鑑」，13日緊接著農產行銷推廣，展示紅龍果評鑑第一名（紅肉組）陳世晋、第一名（白肉組）楊碧如等得獎農產品，還有在地手作蕎麥麵，連日本蕎麥麵達人也來代言。

日本友人五位蕎麥麵達人，和縣長王惠美還在現場手作蕎麥麵展演，讓現場一片「喔伊系」，二林蕎麥好品質讓人吃過後都讚譽，包括日本全麵協會副理事長山本剛也特地來為在地蕎麥麵代言，吸引眾人目光。

王惠美說，二林地區種植的紅龍果，盛名遠播，讓二林成了紅龍果的故鄉，還有葡萄、薏仁等多種農特產品，這次還有遠從日本來前來的師傅，傳授蕎麥麵食的文化，產物相當豐富，要把蕎麥麵食發揚光大，未來也期待二林精密園區能儘早推動成功，才能讓二林在地好的人才留下來，一起讓彰化更好更美，共同打造美好彰化希望城市。

今天活動熱鬧滾滾，還有二林鎮農會家政班成果表演、產業行銷創意DIY、更有日本全麵協手作蕎麥麵展演，以及興華國小展示食農教育、農產品安全闖關活動、吸引眾多人潮前往，品嘗地方產業料理。

(中時 )