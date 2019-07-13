曾參與太陽花的林飛帆15日將接任民進黨副秘書長，前民進黨立委林濁水在臉書酸說，連民主價值都已經模糊的黨，一個林飛帆加進去會有什麼不同嗎？底下網友嗆林濁水「怎不退黨？」林濁水罕見強力回擊說：「為什麼不是違背創黨精神的人退黨？」
林濁水今晚在臉書直言，相信林飛帆已經想清楚了。一個已經以維持權力現狀為唯一原則，各種價值，連民主價值都已經模糊的黨，已經找不到歷史位置，甚至拒絕有所謂歷史位置問題的政黨，一個林飛帆加進去會有什麼不同嗎？不加進去改變他，又於心能安嗎？
林濁水無奈說，相信這天大的難題，林飛帆已經想清楚了。那麼不論最後成敗，這都真是好得不得了的事。
有網友回應說：「大師超酸XD」、「酸齁。」、「太陽花之亂，哈哈。」
有一名網友不滿嗆林濁水說：「那你怎不退黨？」林濁水難得跳出來霸氣回說：「退黨？為什麼不是違背創黨精神的人退黨？」底下網友紛紛喊說，「強而有力的反擊！！！！」、「+1」、「水哥讚！狠狠的甩了無知的鷹犬一記耳光！」
文章來源：林濁水臉書
(中時電子報)
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