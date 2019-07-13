第21屆台北電影獎最佳男配角獎由演出《切小金家的旅館》的林鶴軒（大鶴）拿下，他一上台接獎眼淚就流了下來，哽咽說：「我頭好暈喔，沒想過自己可以拿到男配角，謝謝導演當時獨排眾議選擇了我，謝謝評審們把獎給我，我會繼加油，不會讓你們失望。」

大鶴表示：「謝謝我的爸媽，你們應該在今天之前都不知道我在幹嘛。」他受訪時含著眼淚說如果拿了獎之後，若爸媽再不支持就說不過去了，還形容自己以前做過獲獎的夢，跟今天的畫面超像，可能是個預知夢，感動說：「原本以為自己只有在夢裡可以拿獎。」

大鶴典禮穿的西裝是從事設計工作的親哥所做，難得也有品牌贊助戒指，他搞笑說：「兩個戒指加在一起3、40萬，掉了就回不了家。」他會把獎金包紅包給家人，希望能送他們出國玩。

而評審給他的評語是：「展現獨特的個人魅力以及潛力，並且完全承接喜劇電影的特殊節奏，與資深演員的對手戲毫不遜色，令人驚艷。」

照片由北影提供

(中時 )