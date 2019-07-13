印小天向女友撒嬌。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

印小天和前妻哈琳娜。（圖／翻攝自秒拍）

40歲大陸男星印小天曾演出電影《拿什麼拯救你，我的愛人》，2015年他和自稱中央財經大學研究所畢業的白富美女友哈琳娜奉子成婚，不久爆出女方不只學歷造假，連有錢的家世背景也都是謊言，兩人最後黯然離婚。昨(12日)大陸媒體報導，印小天疑似有新女友，兩人被拍到在健身室調情，之後又在大街上打情罵俏，關係不言而喻。

印小天4年前和哈琳娜閃婚，女方自稱智商152，大學就讀天津醫科大學，研究所念中央財經大學畢業，更稱父母親都是有頭有臉的有錢人，母親還坐擁數十家連鎖店，婚前哈琳娜提議雙方各出一千萬買新婚房，買房後又遲遲拿不出錢來，事蹟敗露後，哈琳娜隨即帶著兒子離家出走，使當時不少網友相當同情印小天的際遇。

2016年印小天和哈琳娜離婚案開庭，女方首次就騙婚騙孕之事向男方道歉。據《鳳凰網娛樂》報導，印小天最近被直擊有新女友，兩人健身時動作親密，摸臀開腿樣樣來，離開後兩人出現口角，印小天便撒嬌將頭埋在女方胸口索吻，粉紅泡泡滿天飛，網友則說：「這回這姑娘家世背景怎麼樣啊？他不是看重這個嗎？」、「希望小天可以找到自己的幸福」、「這狗糧撒的是怕我們這群單身狗沒吃飽嗎」。

(中時電子報)