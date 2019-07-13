苗栗縣茶、陶業界行銷通路擴充到國道服務區。（聯大提供）

聯大文化觀光產業學系晁瑞明教授(右1)陪同苗栗縣長徐耀昌(右2)參觀展示品。（聯大提供）

「貓裏品茶禮綜合禮盒」為苗栗優質茶陶禮品，送禮自用皆適宜。（聯大提供）

苗栗縣政府委託國立聯合大學客家知識體系聯合研究室辦理「苗栗縣戀戀茶陶整合發展計畫」，13日在西湖鄉西湖服務區舉辦「茶陶．貓裏潮－共下來尞」活動替傳統產業加值，為提升苗栗茶陶品牌形象與曝光度，在服務區之新東陽百貨區設置銷售專櫃，吸引南來北往的遊客目光，使其更便利地選購苗栗優質的茶陶商品。

活動現場展示苗栗縣茶陶特色產品，規畫手拉坏、揉茶、客家桌遊、親子彩繪等系列體驗，縣府指出，自2017年起向中央爭取1000萬元辦理「苗栗縣戀戀茶陶整合發展計畫」，以茶陶品牌營造、產業亮點輔導、整合行銷推廣、產業人才培訓等方向為主軸，促成茶陶產業與異業多元結盟，擴展產業發展面向與深度。

縣長徐耀昌表示，辦理計畫至目前為止已帶動102家業者發展、輔導青年創（就）業達18人、促進營業額提升逾7500萬元，縣府另向經濟部中小企業處爭取地方產業發展基金補助，致力推廣苗栗縣盛產貓裏紅、東方美人、酸柑茶等客家特色茶品。

徐耀昌說，好茶搭配苗栗陶土燒製的陶壺泡茶，最能釋放茶韻茶香，促成茶陶多元產業結盟、產品創新包裝設計、國際化場域設計改善輔導、特色茶餐飲研發等，為茶陶產業加值，並發揚茶陶文化及促進苗縣產業升級及觀光發展。

(中時 )